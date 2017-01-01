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В Благовещенске из-за крупного ДТП едва не пострадал пешеход

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:20
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Житель Благовещенска, который переходил улицу на зеленый свет, неожиданно едва не расстался с жизнью. Происшествие сняла на видео уличная камера наблюдения.

Водитель микроавтобуса по какой-то причине проехал перекресток на красный свет светофора, но перед ехавшим поперек рейсовым автобусом проскочить не успел. От несильного удара иномарка перевернулась и продолжила полет в сторону пешехода на переходе уже на боку.

Удивительно, но из клубов пыли перепуганный человек выбежал, похоже, невредимым. Пассажирке перевернувшегося микроавтобуса повезло меньше - сообщается, что ей пришлось вызывать скорую помощь.
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