В Благовещенске из-за крупного ДТП едва не пострадал пешеход
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:20
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Водитель микроавтобуса по какой-то причине проехал перекресток на красный свет светофора, но перед ехавшим поперек рейсовым автобусом проскочить не успел. От несильного удара иномарка перевернулась и продолжила полет в сторону пешехода на переходе уже на боку.
Удивительно, но из клубов пыли перепуганный человек выбежал, похоже, невредимым. Пассажирке перевернувшегося микроавтобуса повезло меньше - сообщается, что ей пришлось вызывать скорую помощь.
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