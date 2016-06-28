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Главная  /  Репортажи  /  Атмосферное давление в столице 4-й раз за месяц достигло рекордных значений

Атмосферное давление в столице 4-й раз за месяц достигло рекордных значений

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:14
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На улице сегодня опять жарко, небо чистое, а атмосферное давление в 4-й раз за месяц достигло рекордных значений. В 09:00 на метеостанции ВДНХ атмосферное давление достигло 1010,5 гПа (758,1 мм рт. ст.), оставив позади прежний рекорд в 1006,5 гПа, удерживающийся с 1996 г. Нормальным атмосферным давлением в Москве в августе считается 746 мм рт. ст. Атмосферное давление в этом месяце достигало рекордных значений уже трижды: 9-го, 10-го и 15-го августа. Вчера в 21:00 давление подросло до 756,6 мм рт. ст. и побило установленный в 1984-м году рекорд. Абсолютный максимум для текущего месяца 1015 гПа (761 мм рт. ст. ) зарегистрирован 25 августа 1944-м году.

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