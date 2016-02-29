Заросли каннабиса обнаружили в селе на Алтае
- Автор:
- Олег Ершов
- Дата публикации:
- 13:10
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Здесь, в Пролетарском переулке, мужчина обнаружил заросли каннабиса. По словам автора видео, вдоль дороги, на обочине, растёт трава, обладающая наркотическими свойствами. "Марихуана свободно растёт по всем улицам большого Сибирского села Верх-Катунское в Алтайском крае" - пишет мобильный репортёр.
Однако местным и краевым властям, как сообщает местный житель, нет ни какого дела до этого. "А в это время в селе прорастает алкоголизм и наркомания, на фоне чего происходят массовые убийства," - пишет автор видео.
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