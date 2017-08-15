В Пскове "позеленел" фонтан
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:12
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Необычные метаморфозы произошли с фонтаном в минувший понедельник в Пскове.Вода в чаше искусственного водоёма стала ярко-зелёного цвета. Прохожие снимали преобразившийся фонтан на видео и делились кадрами в Сети.
Местные жители предполагают, что в случившемся виноват краситель, который неизвестные могли подсыпать в чашу фонтана. Однако с чьей помощью преобразился искусственный водоём - не сообщается.
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