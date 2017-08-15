В Пскове "позеленел" фонтан

Автор: mreportertv Дата публикации: 12:12

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Необычные метаморфозы произошли с фонтаном в минувший понедельник в Пскове.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191582