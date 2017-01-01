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Специалисты проверили состояние памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:35
  • 21
  • 1

Специалисты проверили состояние памятника Юрию Долгорукому на Тверской площади.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    13:15
    В заголовке ошибка: Фамилия Долгорукий, а не Долгоруков. Соответственно памятник Юрию Долгорукому.
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