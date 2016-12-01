"Красную дорожку" нарисовали под окнами жилого дома в Петропавловске-Камчатском

Автор: KamchatkaOlya Дата публикации: 12:58

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191585

В Петропавловске-Камчатском в спальном районе во дворе жилого дома красят в красный цвет бетонную площадку. Ранее место предназначалось для парковки автомобилей, и использовалось жильцами всегда по назначению. Но арендатор нежилого помещения в цокольном этаже присвоил себе это место и постепенно вытеснив авто жильцов, отгородил вдобавок железными конструкциями. Сегодня начали красить "красную дорожку", после общения с рабочим, выяснилось, что завтра ждут высокого гостя из министерства! Двор арендатор превратил постепенно в свалку собственного хлама и разного строительно мусора.