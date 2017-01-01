Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Монтаж фонарей на Васильевском спуске

Монтаж фонарей на Васильевском спуске

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:38
  • 18
  • 0

Монтаж фонарей городского освещения на Васильевском спуске.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
14:45 | Uwis
Работа ярмарки "Спасская башня" на Красной площади
14 0
14:30 | LaimeLaim
В Александровском саду отключили фонтаны
33 0
14.08 18:40 | LaimeLaim
Монтаж канатной дороги начали в Лужниках
23 0
05.08 20:09 | LaimeLaim
Новые фонари установили на улице Петровка