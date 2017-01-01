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Коляска с ребенком упала на железнодорожные пути в Австралии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:42
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Коляска с ребенком упала на железнодорожные пути в Австралии. В Сети появились кадры с камер наблюдения.

Женщина выпустила из рук детскую коляску всего на несколько секунд - чтобы помочь оставшемуся в лифте сыну. Однако коляска начала стремительно катиться к краю платформе. Мать бросилась следом, но предотвратить падения - не смогла.

При помощи прохожих женщина подняла на перрон коляску с ребёнком - буквально за несколько секунд до приближения поезда. Сообщается, что малыш отделался легкими ушибами.
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