Коляска с ребенком упала на железнодорожные пути в Австралии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:42
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Женщина выпустила из рук детскую коляску всего на несколько секунд - чтобы помочь оставшемуся в лифте сыну. Однако коляска начала стремительно катиться к краю платформе. Мать бросилась следом, но предотвратить падения - не смогла.
При помощи прохожих женщина подняла на перрон коляску с ребёнком - буквально за несколько секунд до приближения поезда. Сообщается, что малыш отделался легкими ушибами.
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