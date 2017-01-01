Автомобиль проехал на 120 км/ч с застрявшим под колесом гусем (ВИДЕО)

Автор: Levinlav2807 Дата публикации: 15:06

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8 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191593

Мобильный репортёр стал свидетелем того, как по трассе проехала легковушка с застрявшим под колесом гусем. ЧП, по словам очевидца, произошло в Волгоградской области сегодня днём.Птица, по-видимому, зацепилась крылом за автомобиль. Но водитель во время начала движения не заметил живого "груза" - предполагают очевидцы. В итоге - машина мчалась по трассе на скорости до 120 километров в час, а гусь - волочился следом за "Волгой"."Водитель на знаки о том, что под машиной гусь, не обращал внимание и ехал дальше!" - сообщает мобильный репортёр.