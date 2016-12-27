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Главная  /  Репортажи  /  Завтра 17-го августа будет бесплатным вход в галерею Ильи Глазунова

Завтра 17-го августа будет бесплатным вход в галерею Ильи Глазунова

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:44
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Галерея Ильи Глазунова в четверг, 17 августа, откроет бесплатный вход на основную экспозицию для всех посетителей. В этот день исполнится 40 дней со дня смерти художника, имя которого она носит. Галерея по адресу: улица Волхонка, дом 13 будет открыта в режиме свободного посещения с 11:00 до 21:00 (вход до 20:30). При этом вход в Музей сословий России (улица Волхонка, дом 13, строение 2) останется платным. Попасть сюда можно вместе с экскурсионной группой по сеансам — в 11:15, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Илья Глазунов ушел из жизни 9 июля. Свои портреты ему заказывали многие политики и знаменитости, среди которых Сальвадор Альенде, Индира Ганди, Урхо Кекконен, Джина Лоллобриджида, Федерико Феллини. Художник создал иллюстрации к произведениям Федора Достоевского, Александра Блока, Александра Куприна, Николая Некрасова, Николая Лескова. Одни из самых известных его работ — живописные полотна «Мистерия ХХ века», «Вечная Россия», «Великий эксперимент», «Разгром храма в пасхальную ночь».

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