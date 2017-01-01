Медведь откусил руку пьяному посетителю кафе в Иркутской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:35
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На кадрах видно, как мужчина перелезает через ограждение вольера с медведями. Затем - это уже сложно разглядеть, но зато рассказали очевидцы - он просунул руку в клетку, чтобы покормить зверей. И в этот момент один из медведей сомкнул на руке свою пасть. Вот видимо, и друг поспешил на помощь - тоже перелез через забор.
Но как сообщается, только один из сотрудников кафе смог оттащить пострадавшего от клетки. И скоро его забрали в больницу. По некоторым данным, мужчина был пьян. И это объясняет его безрассудную смелость.
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