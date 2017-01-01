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Главная  /  Репортажи  /  Медведь откусил руку пьяному посетителю кафе в Иркутской области

Медведь откусил руку пьяному посетителю кафе в Иркутской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:35
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В Иркутской области медведь откусил руку одному из посетителей придорожного кафе. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина перелезает через ограждение вольера с медведями. Затем - это уже сложно разглядеть, но зато рассказали очевидцы - он просунул руку в клетку, чтобы покормить зверей. И в этот момент один из медведей сомкнул на руке свою пасть. Вот видимо, и друг поспешил на помощь - тоже перелез через забор.

Но как сообщается, только один из сотрудников кафе смог оттащить пострадавшего от клетки. И скоро его забрали в больницу. По некоторым данным, мужчина был пьян. И это объясняет его безрассудную смелость.

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