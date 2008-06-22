Аварийная посадка самолета-амфибии произошла в аэропорту Лелистад
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:48
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У воздушного судна не вышло переднее шасси. И хотя этот самолет может приводняться, пилот все же по каким-то, очевидно, очень веским причинам, принял решение приземляться. Все аварийные службы были наготове. Однако, остались почти без работы - пилот благополучно посадил машину на задние стойки шасси. И лишь в конце полосы уже на небольшой скорости самолет клюнул носом.
Сообщается, что ни один из 18 пассажиров не пострадал. Да и сама машина получила незначительные повреждения.
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