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Аварийная посадка самолета-амфибии произошла в аэропорту Лелистад

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:48
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Аварийную посадку самолета-амфибии удалось снять на видео очевидцам в голландском аэропорту Лелистад.

У воздушного судна не вышло переднее шасси. И хотя этот самолет может приводняться, пилот все же по каким-то, очевидно, очень веским причинам, принял решение приземляться. Все аварийные службы были наготове. Однако, остались почти без работы - пилот благополучно посадил машину на задние стойки шасси. И лишь в конце полосы уже на небольшой скорости самолет клюнул носом.

Сообщается, что ни один из 18 пассажиров не пострадал. Да и сама машина получила незначительные повреждения.

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