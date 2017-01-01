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Анонс о фестивале "Круг света" на мультимедийном экране Телеграфа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:54
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На мультимедийном экране телеграфа запустили анонс, о предстоящем фестивале "Круг света".

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