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Августовская жара в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:17
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В столице жарко, только легкий ветерок создает приятную прохладу. Горожане и гости столицы гуляют по улицам и наслаждаются долгожданным теплом.

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