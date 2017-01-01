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Впервые на МЦК появилась площадка для проекта "Музыка в метро"

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:19
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В переходе со ст. м. "Ленинский проспект" на ст. МЦК "Площадь Гагарина" появилась площадка для проекта "Музыка в метро". Проект «Музыка в метро» обновил расположение площадок для выступлений музыкантов в столичной подземке. Новые места для проведения живых концертов появились на станциях «Сухаревская» и «Площадь Революции». Кроме того, впервые площадку для выступлений сделали на Московском центральном кольце (МЦК) — в переходе со станции «Ленинский проспект» на Площадь Гагарина. На «Пушкинской» место для музыкантов организовали перед эскалатором, который ведет к переходу на станции «Чеховская» и «Тверская». Еще одно место появилось в переходе между «Чеховской» и «Тверской», рядом с памятником писателю Максиму Горькому. Раньше на станциях «Чеховская» и «Пушкинская» была одна музыкальная площадка — она располагалась в их общем вестибюле. Место для выступлений в переходе с «Театральной» на «Площадь Революции» тоже перенесли. Теперь музыканты будут играть не внизу, а наверху эскалатора. На «Сухаревской» им отведут место в подуличном переходе. Стоит отметить, что после реорганизации площадок проекта «Музыка в метро» их стало не 15, а 16. Фактически некоторые из них просто перенесли на другие станции. Произошла ротация мест, где могут выступать музыканты.

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