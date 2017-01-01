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Главная  /  Репортажи  /  В Таганском районе стали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора

В Таганском районе стали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:43
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В центре Москвы в Таганском районе начали устанавливать современные контейнеры для раздельного сбора отходов. Точки сбора бумаги, стекла, пластика и алюминия появились возле уже существующих мусорных площадок. Контейнеры установили во дворах по адресам: улица Таганская, 44, Нижегородская улица, 3а, Новорогожская улица, 8. Эти места порекомендовали жители, неравнодушные к экологии города.

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