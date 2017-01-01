В Таганском районе стали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора

Автор: tim777 Дата публикации: 19:43

18

18 0

В центре Москвы в Таганском районе начали устанавливать современные контейнеры для раздельного сбора отходов. Точки сбора бумаги, стекла, пластика и алюминия появились возле уже существующих мусорных площадок. Контейнеры установили во дворах по адресам: улица Таганская, 44, Нижегородская улица, 3а, Новорогожская улица, 8. Эти места порекомендовали жители, неравнодушные к экологии города.