Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Столица на пороге 30-градусной жары

Столица на пороге 30-градусной жары

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:43
  • 21
  • 0

16 августа Скандинавский антициклон сохранил и усилил свои позиции. В городе по прежнему жарко и солнечно. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью пять метров в секунду. Вечером небольшая облачность, без осадков и 21 градус выше ноля. Ночью плюс 14, давление 756 миллиметров ртутного столба. В четверг на фоне повышенного атмосферного давления продолжится марафон, сухой солнечной и очень теплой погоды. Днем без осадков и плюс 26, а ближе к ночи погода немного испортится и возможны кратковременные дожди и грозы. Минимальная температура – плюс 15. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба, выше климатической нормы. В пятницу показания барометров начнут понижаться, с запада к границам города приблизится теплый атмосферный фронт. Температура воздуха будет выше климатической нормы и поднимется до 27 градусов. В первый день выходных влияние антициклона на характер погоды в столичном мегаполисе сохранится, будет солнечно, сухо и жарко – плюс 28 градусов.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
19:43 | tim777
В Таганском районе стали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора
20 0
18:17 | Uwis
Жару, духоту и высокое давление ощутили сегодня москвичи и гости столицы