Столица на пороге 30-градусной жары

Автор: tim777 Дата публикации: 19:43

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16 августа Скандинавский антициклон сохранил и усилил свои позиции. В городе по прежнему жарко и солнечно. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью пять метров в секунду. Вечером небольшая облачность, без осадков и 21 градус выше ноля. Ночью плюс 14, давление 756 миллиметров ртутного столба. В четверг на фоне повышенного атмосферного давления продолжится марафон, сухой солнечной и очень теплой погоды. Днем без осадков и плюс 26, а ближе к ночи погода немного испортится и возможны кратковременные дожди и грозы. Минимальная температура – плюс 15. Атмосферное давление немного понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба, выше климатической нормы. В пятницу показания барометров начнут понижаться, с запада к границам города приблизится теплый атмосферный фронт. Температура воздуха будет выше климатической нормы и поднимется до 27 градусов. В первый день выходных влияние антициклона на характер погоды в столичном мегаполисе сохранится, будет солнечно, сухо и жарко – плюс 28 градусов.