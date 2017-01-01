Световые инсталляции на домах-"книжках" привлекают внимание горожан

Автор: tim777 Дата публикации: 22:07

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В вечерние часы улицы мегаполиса наводняют ночные огни, баннеров с анонсами крупных мероприятий, уличная подсветка и др. Не остаются в стороне и знаменитые дома-"книжки", которые помимо тематических медиа-инсталляций привлекают внимание горожан и другими медиа-роликами. Так, с наступлением вечерних сумерек на домах-"книжках" можно увидеть сменяющиеся гирлянды цветов и бабочек, которых в свою очереди сменяют силуэты столицы. Горожане проводящие эти знойные вечера на улицах не упускают возможности сделать фотографии и памятные сэлфи на фоне цветущих инсталляций.