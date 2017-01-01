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На востоке столицы в ДТП пострадали две девушки

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
00:13
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Поздно вечером на пересечении Сиреневого бульвара и улицы 9-я Парковая столкнулись два автомобиля Хендай и Лада. От удара Ладу отбросило на тротуар, где она влетела в яму. В обоих машинах сработали подушки безопасности. Тем не менее, в автомобиле Лада пострадали две девушки, одна из которых была водителем. На место аварии выезжали две кареты Скорой помощи. Пострадавшим девушкам врачи оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Помимо прочего у водительницы был шок, она плакала, кричала, звонила кому-то и говорила, что больше не сядет за руль и тому подобное. На место ДТП также прибыли сотрудники ДПС.

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