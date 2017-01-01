Напоминание от МЧС накануне жарких дней о правилах обращения с огнем

Автор: Uwis Дата публикации: 01:05

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Накануне жарких дней на мультимедийных экранах города транслируют напоминание от МЧС о правилах обращения с огнем.