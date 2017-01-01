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Напоминание от МЧС накануне жарких дней о правилах обращения с огнем

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:05
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Накануне жарких дней на мультимедийных экранах города транслируют напоминание от МЧС о правилах обращения с огнем.

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