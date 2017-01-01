Крупный пожар произошёл в складских помещениях на северо-востоке Москвы (камеры наблюдения)

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Крупный пожар произошёл в складских помещениях на северо-востоке Москвы. Пожар произошёл по адресу улица Полярная, д. 31а. К прибытию первых пожарных расчётов происходило открытое горение. Площадь возгорания на складе через некоторое время составила 21 тыс. кв. м. Происходит интенсивное горение продукции широкого потребления. Подразделения работают с соблюдением охраны труда и техники безопасности. На месте также работает передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве, проводящая мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте пожара на предмет превышения ПДК. По результатам мониторинга превышений ПДК не зафиксировано, населению близлежащих домов ничего не угрожает В пресс-службе уточнили, что на месте работают 53 единиц пожарно-спасательной техники и 133 человека личного состава. Для тушения пожара на место вылетели два пожарных вертолёта МАЦ. О пострадавших не сообщается.