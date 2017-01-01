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Ночной пожар - Пожарные вертолёты в Медведково

Автор:
Antikrizis2012
Дата публикации:
02:13
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Ночной пожар - Пожарные вертолёты в Медведково. Очевидец - Маргарита Льянова - Старухина.

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