Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обсуждение пожара в "разговорчиках" на Яндекс.Картах

Обсуждение пожара в "разговорчиках" на Яндекс.Картах

Автор:
Аноним
Дата публикации:
02:23
  • 27
  • 0

Пишут, что горит Ситилинк. Пишут, что наблюдают за работой пожарных вертолётов. Кто-то написал, что Москва 24 показывает.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

42 0
03:05 | Ярослав
Вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда для тушения пожара на Полярной улице
43 0
02:21 | Аноним
Тушение пожара в СВАО с помощью авиации
124 0
31.08.2016 20:55 | Max_019
На картах Яндекса появилось Московское центральное кольцо