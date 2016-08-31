Обсуждение пожара в "разговорчиках" на Яндекс.Картах

Автор: Аноним Дата публикации: 02:23

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Пишут, что горит Ситилинк. Пишут, что наблюдают за работой пожарных вертолётов. Кто-то написал, что Москва 24 показывает.