Вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда для тушения пожара на Полярной улице
- Автор:
- Ярослав
- Дата публикации:
- 03:05
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- 42
Жители улицы Стартовая стали свидетелями, как вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда, для тушения пожара на севере-востоке Москвы. Примерно с пол второго ночи два вертолета МЧС курсируют от Джамгаровского пруда к месту тушения пожара и обратно. Со стороны всё выглядит очень профессионально. Несмотря на позднее время, на пруду достаточное количество тех, кто захотел воочию понаблюдать за работой пожарных вертолетов.Москва, СВАО, ул. Стартовая
- 42
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