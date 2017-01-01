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Главная  /  Репортажи  /  Вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда для тушения пожара на Полярной улице

Вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда для тушения пожара на Полярной улице

Автор:
Ярослав
Дата публикации:
03:05
  • 42
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Жители улицы Стартовая стали свидетелями, как вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда, для тушения пожара на севере-востоке Москвы. Примерно с пол второго ночи два вертолета МЧС курсируют от Джамгаровского пруда к месту тушения пожара и обратно. Со стороны всё выглядит очень профессионально. Несмотря на позднее время, на пруду достаточное количество тех, кто захотел воочию понаблюдать за работой пожарных вертолетов.

Москва, СВАО, ул. Стартовая

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