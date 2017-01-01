Вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда для тушения пожара на Полярной улице

Автор: Ярослав Дата публикации: 03:05

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Жители улицы Стартовая стали свидетелями, как вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда, для тушения пожара на севере-востоке Москвы. Примерно с пол второго ночи два вертолета МЧС курсируют от Джамгаровского пруда к месту тушения пожара и обратно. Со стороны всё выглядит очень профессионально. Несмотря на позднее время, на пруду достаточное количество тех, кто захотел воочию понаблюдать за работой пожарных вертолетов.

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42 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191623

Москва, СВАО, ул. Стартовая