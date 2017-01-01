Работа пожарных расчётов на месте крупного пожара в Москве

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Всю ночь на северо-востоке столицы пожарные боролись с пожаром на складе с лакокрасочными изделиями, который расположен на Полярной улице. Потушить его удалось после 4 утра. От огня пострадало 15 тысяч квадратных метров складских помещений. Частично обрушилась кровля. Для борьбы с огнём пожарным пришлось задействовать краны и авиацию. Среди людей пострадавших нет. Для жителей домов, расположенных неподалеку, никакой опасности не было.