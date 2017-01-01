Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работа пожарных расчётов на месте крупного пожара в Москве

Работа пожарных расчётов на месте крупного пожара в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
07:09
  • 176
  • 0

Всю ночь на северо-востоке столицы пожарные боролись с пожаром на складе с лакокрасочными изделиями, который расположен на Полярной улице. Потушить его удалось после 4 утра. От огня пострадало 15 тысяч квадратных метров складских помещений. Частично обрушилась кровля. Для борьбы с огнём пожарным пришлось задействовать краны и авиацию. Среди людей пострадавших нет. Для жителей домов, расположенных неподалеку, никакой опасности не было.

  • 176
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

51 0
07:45 | Artem_077
Продолжается проливка конструкций на пожаре, который полыхал всю ночь на ул. Полярная в Москве
67 0
07:21 | denis947
Крупный пожар произошел на Полярной улице в Москве
79 0
03:05 | Ярослав
Вертолеты МЧС берут воду из Джамгаровского пруда для тушения пожара на Полярной улице