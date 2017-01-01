Крупный пожар произошел на Полярной улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 07:21

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Крупный пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы в ночь на 17 августа. На Полярной улице загорелось складское здание, где хранились лакокрасочные материалы. Огонь быстро охватил практически все здание. Ранг пожара был повышен до 3. Для тушения были высланы два пожарных вертолета и более 50 единиц техники. Площадь пожара составила 15000 кв. метров. К утру возгорание удалось ликвидировать, идет проливка и разборка конструкций.