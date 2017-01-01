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Продолжается проливка конструкций на пожаре, который полыхал всю ночь на ул. Полярная в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
07:45
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Утром 17-го августа, в 07:00 на месте серьёзного пожара на улице Полярная на северо-востоке столицы продолжают работать пожарные. Они проливают конструкции здания, до сих пор идёт дым. Люди, пришедшие на свои работы в шоке, им сообщают, что всё сгорело. Пожар начался вечером 16-го августа сначала на площади 800 кв м., затем его площадь увеличилась до 21000 кв м. В 2:45 пожарным удалось остановить распространение огня на площади 15000 кв м., а в 4:15 пожар был потушен. Пожару присваивали 2 и 3 номер сложности. В тушении принимали усастие 53 единицы техники, 133 человека личного состава, а также 2 вертолёта. На место пожара также ночью выезжали экологи.

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