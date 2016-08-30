В Чермянском проезде в Москве обнаружен кролик

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В Чермянском проезде, у дома номер 5, что на северо-востоке столицы, обнаружен кролик. Довольно крупный кролик совсем не боялся людей и кушал травку на парковке рядом с техцентром. Я его увидел случайно, сначала подумал, что это кот, но потом увидел длинные уши. Потом я сообщил на пост охраны техцентра об этом кролике. Сотрудники охраны заинтересовались необычным гостем и стали искать его хозяев.