В Чермянском проезде в Москве обнаружен кролик
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 10:34
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- 26
В Чермянском проезде, у дома номер 5, что на северо-востоке столицы, обнаружен кролик. Довольно крупный кролик совсем не боялся людей и кушал травку на парковке рядом с техцентром. Я его увидел случайно, сначала подумал, что это кот, но потом увидел длинные уши. Потом я сообщил на пост охраны техцентра об этом кролике. Сотрудники охраны заинтересовались необычным гостем и стали искать его хозяев.
- 26
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