Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Погожий день и аномально высокое атмосферное давление ожидают сегодня москвичей

Погожий день и аномально высокое атмосферное давление ожидают сегодня москвичей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:30
  • 18
  • 0

Погожий день и аномально высокое атмосферное давление ожидают сегодня москвичей.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
12:12 | LaimeLaim
Жаркое утро в столице
33 0
11:49 | Гринфельд Павел
В Москве в 5-й раз побит рекорд по атмосферному давлению
29 0
01:05 | Uwis
Напоминание от МЧС накануне жарких дней о правилах обращения с огнем
48 1
16.08 15:46 | Artem_077
Жаркий день в Москве и пешеход с необычным головным убором