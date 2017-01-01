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Территорию ховринской заброшенной больницы в Москве застроят жильем

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:53
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Мэр Москвы Сергей Собянин решил снести недостроенную ховринскую больницу, сообщает официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Огромная территория общей площадью 346 тысяч кв. метров на севере Москвы рядом с Грачевским парком и железнодорожной станцией «Ховрино» будет застроена новым жилым комплексом.

Сейчас на территории располагается заброшенная Ховринская больница, которая является долгостроем с 1980 года. Огромное недостроенное здание пустует с 1992 года, когда было принято решение об окончании строительных работ и заморозке проекта. Все недостроенные корпуса больницы будут снесены, а на их месте расположится новый жилой комплекс.
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