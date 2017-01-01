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Жаркое утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
12:12
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Уже с утра в столице жарко и горожане тянутся к прудам освежиться. Большие облака на непродолжительное время скрывают солнце.

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