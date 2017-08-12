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Ход реконструкции стадиона "Динамо" на Ленинградском проспекте

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:12
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Ход работ по реконструкции стадиона "Динамо" на Ленинградском проспекте дом 36. Над стадионом заканчивают сооружение металлической крыши. Железобетонный каркас стадиона и закрытой многофункциональной арены готов. Завершается монтаж конструкций покрытия малой арены. Со стороны восточной трибуны монтируется навесная фасадная система. Тестовый матч на возрожденном стадионе планируется провести 22 октября 2017 года - в день рождения знаменитого вратаря Льва Яшина. Официальное открытие намечено на середину 2018 года.

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