Ход реконструкции стадиона "Динамо" на Ленинградском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 12:12

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Ход работ по реконструкции стадиона "Динамо" на Ленинградском проспекте дом 36. Над стадионом заканчивают сооружение металлической крыши. Железобетонный каркас стадиона и закрытой многофункциональной арены готов. Завершается монтаж конструкций покрытия малой арены. Со стороны восточной трибуны монтируется навесная фасадная система. Тестовый матч на возрожденном стадионе планируется провести 22 октября 2017 года - в день рождения знаменитого вратаря Льва Яшина. Официальное открытие намечено на середину 2018 года.