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В Московском зоопарке открылся объект культурного наследия "Жилой дом П. Клюева" и появилась площадка для бракосочетания

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:04
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В Московском зоопарке открылись: объект культурного наследия "Жилой дом П. Клюева" и площадка для бракосочетания. Это 12-я площадка в городе, которая официально будет принимать заявления и регистрировать брак не только москвичей, но и гостей столицы. В свою очередь руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский отметил, что особняк также является новым выставочным пространством зоопарка.

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