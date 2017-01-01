Летний шторм начался на Чёрном море в Ялте (ВИДЕО)
- Автор:
- Константин
- Дата публикации:
- 13:09
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Кадры впечатляют: волны бьются о берег центральной улицы города, а брызги - в разы превышают человеческий рост. Впрочем, это не останавливало некоторых любителей экстремального отдыха. На кадрах видно, как волны накрывают нескольких отдыхающих, оставшихся в опасной близости к морю.
Интересно, что высокие волны - нередкое явления для ялтинского побережья. Известно, что центральную набережную даже специально строили в два уровня - чтобы уберечь от штормов.
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