Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Летний шторм начался на Чёрном море в Ялте (ВИДЕО)

Летний шторм начался на Чёрном море в Ялте (ВИДЕО)

Автор:
Константин
Дата публикации:
13:09
  • 37
  • 0

Огромные волны поднялись в четверг днём на набережной Ялты. Летний шторм снял на видео мобильный репортёр.

Кадры впечатляют: волны бьются о берег центральной улицы города, а брызги - в разы превышают человеческий рост. Впрочем, это не останавливало некоторых любителей экстремального отдыха. На кадрах видно, как волны накрывают нескольких отдыхающих, оставшихся в опасной близости к морю.

Интересно, что высокие волны - нередкое явления для ялтинского побережья. Известно, что центральную набережную даже специально строили в два уровня - чтобы уберечь от штормов.
  • 37
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
13:08 | mreportertv
Огромный песчаный вихрь поразил жителей Бразилии
77 0
30.07 14:58 | AlTeg()
Шторм обрушился на Черноморское побережье в районе Анапы
117 0
10.08 09:27 | Эдуард Александров
Рыба всплыла в водоёме в Джанкойском районе в Крыму (ВИДЕО)
47 0
09.08 18:09 | searuss Мисхорская гавань
Кровавая луна в Крыму. Ялтинский курорт Мисхор. 7 августа
52 0
06.01 23:21 | Yury Babushkin
Берега Пионерского курорта в Калининградской области просят защиты