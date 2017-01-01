Летний шторм начался на Чёрном море в Ялте (ВИДЕО)

Автор: Константин Дата публикации: 13:09

37

37 0

37

37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191643

Огромные волны поднялись в четверг днём на набережной Ялты. Летний шторм снял на видео мобильный репортёр.Кадры впечатляют: волны бьются о берег центральной улицы города, а брызги - в разы превышают человеческий рост. Впрочем, это не останавливало некоторых любителей экстремального отдыха. На кадрах видно, как волны накрывают нескольких отдыхающих, оставшихся в опасной близости к морю.Интересно, что высокие волны - нередкое явления для ялтинского побережья. Известно, что центральную набережную даже специально строили в два уровня - чтобы уберечь от штормов.