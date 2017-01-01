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Редкую орхидею Звезда Дарвина представили в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:12
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В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Пальмовой оранжерее, посетители могут увидеть крайне редкую орхидею под названием Ангрекум полуторафутовый, или Звезда Дарвина (Angraecum sesquipedale), с насыщенным пряным ночным ароматом из личной коллекции одного из лучших и самых знаменитых орхидеистов России. Орхидея примечательна очень длинным шпорцем-нектарником (до 43 см), а также связью с Чарльзом Дарвином и его Теорией эволюции. В природе Звезда Дарвина цветёт с июня до сентября, в культуре — в декабре-январе (отсюда название "Рождественская орхидея"). Цветок похож по форме на звезду и на комету. Он ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны. В результате, кажется, что в темноте цветки светятся. Эта "хитрость" нужна растению, чтобы ночные опылители легче находили свежие цветки в почти полной темноте. По мере увядания цветок желтеет, затем становится оранжевым, в конце — бурым.

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