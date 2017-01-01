В Великобритании банкомат обчистили с помощью экскаватора
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:37
-
- 5
Злоумышленники подъехали к супермаркету на экскаваторе, разбили стену ковшом. После чего им же вытащили из помещения банкомат. Его тут же погрузили в прицеп своего автомобиля - и, как сообщается, ретировались. Ну а сам экскаватор оставили на месте преступления.
Зато - не оставили отпечатков, а лица - тщательно скрывали. Так что запись с камеры наблюдения местным полицейским вряд ли поможет.
- 5
Комментарии (0)