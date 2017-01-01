Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Великобритании банкомат обчистили с помощью экскаватора

В Великобритании банкомат обчистили с помощью экскаватора

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:37
  • 5
  • 0

Это - видео из Великобритании с участием весьма отчаянных грабителей. Которые хитрости предпочитают грубую силу.

Злоумышленники подъехали к супермаркету на экскаваторе, разбили стену ковшом. После чего им же вытащили из помещения банкомат. Его тут же погрузили в прицеп своего автомобиля - и, как сообщается, ретировались. Ну а сам экскаватор оставили на месте преступления.

Зато - не оставили отпечатков, а лица - тщательно скрывали. Так что запись с камеры наблюдения местным полицейским вряд ли поможет.
  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
13:08 | mreportertv
Огромный песчаный вихрь поразил жителей Бразилии
113 0
19.07 12:46 | mreportertv
Дорожные "пираты" набросились на грузовик на трассе в Венесуэле
68 0
16.08 11:44 | mreportertv
В Самаре экскаватор протаранил трамвай
36 0
16.08 11:09 | mreportertv
Взрыв газа произошёл в Сандерленде
757 2
20.04 14:25 | geremygrey
Неизвестные взорвали банкомат Сбербанка в Республике Дагестан