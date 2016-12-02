Байкер промчался сквозь горящий тоннель в Южной Африке
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:51
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Как комментируют пользователи, 65-летний Андре де Кок - старейший из действующих каскадеров ЮАР. Он практически не расстается со своим мотоциклом. Чтобы усложнить и без того опасный трюк, пенсионер позволил облить себя специальной жидкостью поджечь её. И после этого нажал на газ.
Как поясняют авторы ролика, перед ошеломляющей поездкой каскадер облачился в специальный огнезащитный костюм. А окружающие держали наготове несколько огнетушителей - на всякий случай.
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