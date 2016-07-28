Акула испортила клёв рыбакам в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:13
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Сначала - удивились тому, что на крючке вместо целых рыбин оказываются лишь рыбьи головы. А потом - поняли, в чём дело. Как видно, всё это время катер преследовала огромная акула. Хватала улов под водой. А в какой-то момент перестала стесняться - и сняла улов с лески в прыжке. Чем не на шутку напугала рыбаков.
Видео стало вирусным за считанные часы. Набрало уже более двухсот тысяч просмотров - только на Фейсбук.
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