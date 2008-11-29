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Главная  /  Репортажи  /  Собаки окрасились в голубой цвет из-за грязного водоёма в Индии

Собаки окрасились в голубой цвет из-за грязного водоёма в Индии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:22
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Эти кадры из Индии, город Мумбаи. Его жителей на днях изрядно удивили бродячие собаки. Которые внезапно окрасились в светло-голубой цвет.

И в таком виде бегали по улицам. Как выяснилось, животных никто не гримировал. Они просто купаются в реке, куда один из крупных заводов сливает промышленные отходы. В том числе - довольно-таки токсичные красители. Они могут влиять не только на внешний вид псов, но и на их здоровье.

Сообщается, что по этой причине зоозащитники уже призывают что-нибудь с этим сделать.

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