Скоро в начале Тверской улицы окроется супермаркет "Ашан"

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Скоро возле Государственной Думы откроется супермаркет "Ашан", который будет призван стать "витриной" компании. Ожидается, что магазин, площадь которого составит 700 квадратных метров, будет ориентирован на туристов и людей, работающих в самом сердце российской столицы. Представитель "Ашан Россия" Мария Курносова рассказала, что в новом магазине, который разместится по адресу Тверская, 4, будет существенно расширен ассортимент кулинарии и свежих продуктов. Открытие Ашана на Тверской запланировано на начало осени.