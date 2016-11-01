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Главная  /  Репортажи  /  Скоро в начале Тверской улицы окроется супермаркет "Ашан"

Скоро в начале Тверской улицы окроется супермаркет "Ашан"

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:38
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Скоро возле Государственной Думы откроется супермаркет "Ашан", который будет призван стать "витриной" компании. Ожидается, что магазин, площадь которого составит 700 квадратных метров, будет ориентирован на туристов и людей, работающих в самом сердце российской столицы. Представитель "Ашан Россия" Мария Курносова рассказала, что в новом магазине, который разместится по адресу Тверская, 4, будет существенно расширен ассортимент кулинарии и свежих продуктов. Открытие Ашана на Тверской запланировано на начало осени.

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Комментарии (1)

  • Artem_077
    15:44
    Заголовок был написан согласно пресс-релизу. Смысл было менять его?
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