Отдыхающие спасли двух тонущих детей на пляже в Румынии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:53
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Отдыхающие на одном из местных пляжей оперативно пришли на помощь двум тонущим детям. Сестёр отнесло далеко от берега мощной волной. Очевидцы, в свою очередь, не стали дожидаться прибытия спасателей. Вместо этого выстроились в воде живой цепью. И, поддерживая друг друга, смогли добраться до девочек.
Сообщается, что детей благополучно доставили на сушу. На всё про всё понадобилось лишь несколько десятков секунд.
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