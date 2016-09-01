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Отдыхающие спасли двух тонущих детей на пляже в Румынии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:53
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Эти кадры - пример человеческой солидарности из Румынии.

Отдыхающие на одном из местных пляжей оперативно пришли на помощь двум тонущим детям. Сестёр отнесло далеко от берега мощной волной. Очевидцы, в свою очередь, не стали дожидаться прибытия спасателей. Вместо этого выстроились в воде живой цепью. И, поддерживая друг друга, смогли добраться до девочек.

Сообщается, что детей благополучно доставили на сушу. На всё про всё понадобилось лишь несколько десятков секунд.
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