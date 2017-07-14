Возгорание грузовика на трассе под Санкт-Петербургом

Автор: kazimirovau Дата публикации: 17.08 20:22

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Проезжая утром на работу по Киевской трассе увидел пожар, который зафиксировал мой регистратор. В районе Пушкина загорелся самосвал.