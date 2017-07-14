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Возгорание грузовика на трассе под Санкт-Петербургом

Автор:
kazimirovau
Дата публикации:
17.08 20:22
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Проезжая утром на работу по Киевской трассе увидел пожар, который зафиксировал мой регистратор. В районе Пушкина загорелся самосвал.

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