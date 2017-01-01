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Промывка фонтана от грязи на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:58
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На Поклонной горе один из фонтанов отключили для промывки. Работники Гормоста смывали с элементов фонтана грязь и пыль, накопившуюся за летний сезон.

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