Промывка фонтана от грязи на Поклонной горе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:58

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На Поклонной горе один из фонтанов отключили для промывки. Работники Гормоста смывали с элементов фонтана грязь и пыль, накопившуюся за летний сезон.