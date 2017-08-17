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На КАД в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль

Автор:
Cyrillius
Дата публикации:
21:09
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Зафиксирован пожар на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге - сгорел Daewoo Nexia. Причина неизвестна. Пожарные расчёты отсутствуют. 19:05 17.08.17.

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