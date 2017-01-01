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Дорога в Перми, которой нет

Автор:
Инга Овчинникова
Дата публикации:
22:17
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По мнению администрации Орджоникидзевского района города Перми - это дорога.

Пермь, Орджоникидзевский район, Заозерье

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