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Главная  /  Репортажи  /  Мотоциклист пострадал в ДТП с такси на Велозаводской улице в Москве

Мотоциклист пострадал в ДТП с такси на Велозаводской улице в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
21:00
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На улице Велозаводская напротив дома № 7 произошло ДТП с участием автомашины такси и мотоциклиста. Как утверждают очевидцы, автомобиль такси остановился на светофоре в ожидании разрешающего поворота в сторону улицы Ленинская Слобода. Мотоциклист не успел затормозить, слетел с мотоцикла и влетел под машину такси. Пострадавшего байкера госпитализировали. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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