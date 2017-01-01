Мотоциклист пострадал в ДТП с такси на Велозаводской улице в Москве
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 21:00
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На улице Велозаводская напротив дома № 7 произошло ДТП с участием автомашины такси и мотоциклиста. Как утверждают очевидцы, автомобиль такси остановился на светофоре в ожидании разрешающего поворота в сторону улицы Ленинская Слобода. Мотоциклист не успел затормозить, слетел с мотоцикла и влетел под машину такси. Пострадавшего байкера госпитализировали. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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