В лобовом столкновении на Волгоградском проспекте пострадал один человек
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 21:01
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Один человек госпитализирован в результате ДТП на Волгоградском проспекте. На мосту в районе пересечения с Люблинской улицей произошло лобовое столкновение двух автомобилей "Тойота" и "Фольксваген", а также еще одного автомобиля "Лада". От удара машины разбросало по проезжей части. Пострадавшего из автомобиля "Фольксваген" госпитализировали в 68-ю ГКБ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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