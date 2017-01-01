В лобовом столкновении на Волгоградском проспекте пострадал один человек

Автор: denis947 Дата публикации: 21:01

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Один человек госпитализирован в результате ДТП на Волгоградском проспекте. На мосту в районе пересечения с Люблинской улицей произошло лобовое столкновение двух автомобилей "Тойота" и "Фольксваген", а также еще одного автомобиля "Лада". От удара машины разбросало по проезжей части. Пострадавшего из автомобиля "Фольксваген" госпитализировали в 68-ю ГКБ. Все обстоятельства произошедшего выясняются.