Один человек пострадал в лобовом столкновении на Волгоградском проспекте
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 21:44
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- 61
На Волгоградском проспекте произошла авария. Автомобиль "Фолксваген" лоб в лоб столкнулся с автомобилем "Тойота", от удара "Тойоту" отбросило в сторону и она столкнулась с автомашиной такси. Пострадал водитель а/м "Фольксваген", он был госпитализирован в 68 ГКБ. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы города. В сторону области сильно затруднено движение автотранспорта.
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