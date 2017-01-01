Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

ДТП на улице Авиаконструктора Миля: один человек погиб

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обновленные фасады домов на 1-ой Тверской-Ямской улице

Обновленные фасады домов на 1-ой Тверской-Ямской улице

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:45
  • 14
  • 0

Обновленные фасады домов на 1-ой Тверской-Ямской улице.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
23:02 | denis947
Подготовка к фестивалю фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке
7 0
22:55 | Uwis
Работы по реставрации фонарей на Пушкинской площади
31 0
11.08 00:33 | Uwis
Зданиям на площади Красных Ворот и на Садовой-Спасской улице вернули исторические фасады