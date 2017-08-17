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Близятся к завершению работы по благоустройству площади Тверской заставы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:09
  • 12
  • 1

Близятся к завершению работы по благоустройству площади Тверской заставы.

  • 12
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    22:56
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 22:53 http://www.mskagency.ru/materials/2696301 17.08.17. Ссылка на портал добавлена.
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